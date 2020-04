Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham, a affirmé mercredi à Alger que le Groupe public de fabrication des médicaments et des produits pharmaceutiques (Saïdal) disposait de tous les moyens techniques et de hautes compétences à même de lui permettre de produire l’antipaludéen, Chloroquine, utilisé dans le traitement des personnes atteintes du covid-19. «L’Algérie dispose actuellement d’un stock important estimé à 324.000 doses mais en cas de besoin la matière première, à importer, pourra être disponible dans un délai maximum de 15 jours et nous lancerons la production en un temps record», a indiqué M. Aït Ali lors d’une conférence de presse, animée au terme d’une visite de travail à l’Unité du Groupe Getex textiles&cuirs de Chérga, et à l’Unité Biotique du groupe Saïdal à El Harrach. Pour sa part, le Président-directeur général (P-dg) de Saïdal, Mme Fatoum Akacem a affirmé que le groupe avait saisi par écrit le pays exportateur (l’Inde) pour lui communiquer les prix de la matière première nécessaire à la production de la Chloroquine, ajoutant que le recours à l’importation se fera en cas de besoin pour produire le médicament localement. Elle a précisé, à ce propos, que Saïdal «détient la formule chimique pour la fabrication de la Chloroquine et est en mesure, le cas échéant, d’en produire les quantités nécessaires urgentes pour faire face à cette pandémie. La Chloroquine est une molécule antipaludéenne utilisée depuis des siècles dans le traitement du paludisme, et ayant prouvé son efficacité dans le traitement des malades atteints de Covid-19. L’Algérie avait adopté, depuis le 23 mars dernier, l’utilisation de ce médicament pour les malades atteints de Covid-19. Le ministère de la Santé, de la Population, et de la Réforme hospitalière avait annoncé, hier mardi, que 20 nouveaux décès en raison du Covid-19 ont été enregistrés, portant le nombre global à 193 cas, tandis que le nombre des malades guéris a atteint 113. Les dernières statistiques montrent que le nombre de malades atteints au Covid-19 à travers le monde a dépassé 1.380.000, tandis que le nombre de décès a dépassé les 79.000 cas. Le nombre des personnes guéries s’élève à 297.379.

