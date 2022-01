Le respect des mesures barrières et la vaccination constituent les armes les plus efficaces dans la lutte contre la propagation de la Covid-19, a souligné, jeudi, le membre du Comité scientifique de suivi et de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Pr Riad Mahiaoui, qualifiant de “salvatrice” la décision de fermeture des établissements scolaires pour 10 jours.

“Les deux armes les plus importantes pour lutter contre la propagation et la circulation active de ce virus extraordinairement rapide sont l’application des mesures barrières et la vaccination”, a déclaré Pr Mahiaoui sur les ondes de la Radio nationale, soulignant que la décision du Président de la république portant suspension des cours pour 10 jours dans les trois paliers de l’éducation nationale est “salvatrice par rapport à la situation (pandémique) actuelle”.

“Cette suspension de dix jours va rompre la chaine de transmission et diminuer, voire arrêter la transmission de ce virus en milieu scolaire”, a-t-il soutenu, indiquant que les orientations et les directives du président de la République, lors de la réunion extraordinaire mercredi avec les membres du Comité scientifique, ont été “strictes” et “rigoureuses”.

Le professeur a estimé qu’il fallait profiter de cette fermeture des écoles pour “remettre les moyens de protéger le personnel de l’éducation et relancer la 4e campagne de vaccination en milieu scolaire”.

Pour ce qui est de la vaccination et son importance, l’invité de la Radio nationale a indiqué qu’il s’agissait d’un “dispositif” et un “outil” qui sert dans cette lutte contre la Covid-19, soulignant que “ce qui nous intéresse c’est la protection et la sécurité des gens”.

Il a mis l’accent également sur la nécessité de “relancer, de re-sensibiliser et d’encourager les gens à aller se faire vacciner” car, a-il dit, “cela sert à atténuer et à diminuer la contamination et les maladies graves induites par le virus, et sert à nous empêcher d’aller en réanimation, d’être entubé et de mourir”.

Quant au passe vaccinal, Pr Mahiaoui a tenu à souligner que ce n’était ni une “contrainte”, ni une “sanction”, mais, a-t-il expliqué, un “outil de sécurité” pour protéger la vie des citoyens”, indiquant par ailleurs, qu’il pourrait arriver “d’interdire les personnes non vaccinés d’accéder dans certains endroits” publics.

Concernant le dépistage de la Covid-19, il a estimé qu’il s’agit du “premier maillon de la prise en charge”, appelant à “élargir” l’opération à tous les professionnels de la santé pour dépister au maximum et pouvoir endiguer cette pandémie.

Quant à la prise en charge par la sécurité sociale des tests de dépistage, le professeur a déclaré qu’il y aura une réflexion pour associer et impliquer la sécurité sociale et d’autres sociétés de l’assurance, notamment concernant le financement, le remboursement et la convention.

A la question de savoir s’il fallait vacciner les enfants âgés entre 11 et 17 ans, Pr Mahiaoui a affirmé qu’elle est “toujours d’actualité” et qu’il faudra avoir des arguments scientifiques “plus lourds pour pouvoir décider de la vaccination des enfants, de l’âge et du type du vaccin”.