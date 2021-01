Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, dimanche dans un communiqué, la réouverture « progressive et sous contrôle » des Maisons de jeunes à partir de demain lundi, dans le « strict respect » du protocole sanitaire relatif à la pandémie de coronavirus (Covid-19). « Suite au communiqué des services du Premier ministre relatif aux mesures de prévention au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, daté du 14 janvier 2021, il a été décidé l’ouverture progressive et sous contrôle des Maisons de jeunes, à partir du lundi 18 janvier 2021, dans le strict respect du protocole sanitaire adopté par le Comité scientifique de suivi de l’évaluation de la pandémie du coronavirus Covid-19, en coordination avec le Centre national de la médecine du sport (CNMS) », a précise la même source. « Les directeurs de la Jeunesse et des Sports au niveau des wilayas, ainsi que les associations de Jeunesse sont chargés de veiller à l’application stricte du protocole sanitaire adopté », ajoute le communiqué du MJS.

