Le nombre des nouveaux cas et décès liés à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a reculé respectivement de 16% et 10% dans le monde, a annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les nouveaux cas atteints du virus ont continué de baisser la semaine dernière, avec 2,7 millions. Il s’agit d’une baisse de 16% et plus de 500.000 nouveaux cas en moins par rapport à la semaine précédente. L’OMS signale aussi une baisse des décès. Le nombre des nouveaux décès signalés a diminué de 10% par rapport à la semaine précédente, atteignant 81.000, selon le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire basé sur les données jusqu’à dimanche. Ainsi, le nombre de nouveaux décès a diminué dans toutes les régions, a ajouté l’OMS.

