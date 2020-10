Après trois jours consécutifs de hausse cumulant 405 cas confirmés, les contaminations au nouveau coronavirus se sont inscrites à la baisse en Algérie pour les dernière vingt-quatre heures, selon le bilan présenté hier.

Celui-ci fait état de 136 nouveaux cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 146 annoncés vendredi et 138 jeudi. L’Algérie a enregistré 6 décès durant les dernières vingt-quatre heures, soit le même nombre que la veille vendredi mais en hausse par rapport à jeudi (4 décès), a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar. Quant aux guérisons, elles se sont légèrement tassées, en s’établissant à 103 patients rétablis ayant quitté des établissements hospitaliers durant les dernières vingt-quatre heures, contre 109 vendredi, selon le même responsable. Concernant les personnes admises en réanimations, il a fait savoir que leur nombre est resté stable par rapport à la veille. «31 patients sont actuellement en soins intensifs», a-t-il déclaré.

Ainsi, l’Algérie compte, depuis l’apparition de la pandémie dans le pays vers la fin de février dernier, un total de contaminations s’élevant à «52.940 dont 136 nouveaux cas, soit 0,3 cas pour 100.000 habitants lors des dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 1.795 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 37.170», selon les précisions données par le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19.

Il a, par ailleurs, affirmé, pour ce qui est de la répartition des contaminations, que «7 wilayas ont recensé durant les dernières vingt-quatre heures moins de 9 cas, 5 autres ont enregistré plus de 10 cas, alors que 26 wilayas n’ont enregistré aucun nouveau cas».

A la fin de la présentation du bilan quotidien de la pandémie de Covid-19 en Algérie, le porte-parole du Comité scientifique a rappelé la nécessité de garder le même niveau de vigilance, souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen «le respect des règles d’hygiène et de prévention, comme le port du masque, la distanciation physique et le lavage récurrent des mains», afin de préserver la stabilisation de la situation épidémique.

