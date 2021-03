Les mesures de confinement partiel à domicile, de 22h au lendemain à 05h, ont été reconduites pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter de mardi 2 mars dans 19 wilayas, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), indique lundi un communiqué des services du Premier ministre. Ces mesures concernent les dix-neuf (19) wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent et Relizane, précise le communiqué. Selon la même source, ne sont pas concernées par ces mesures de confinement à domicile les trente-neuf (39) wilayas suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Tamenghest, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arreridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ghardaia, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ. Toutefois, « les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination« , ajoute la même source.

Dans le même cadre, « le gouvernement réitère ses appels de prudence en direction des citoyens, notamment devant le risque actuel de circulation de nouveaux variants du Covid-19 à travers le monde et en appelle à la responsabilité individuelle et collective de tous pour poursuivre, avec autant de détermination, la mobilisation et la discipline qui ont permis, jusque-là, d’aboutir à la stabilisation de la situation épidémiologique dans notre pays », précise le communiqué. « En effet, au moment où l’Algérie œuvre, sans relâche, à surmonter cette difficile épreuve et où elle a réussi à réduire considérablement la propagation de l’épidémie du coronavirus (Covid-19), nous devons tous continuer à agir de sorte à éviter de faire annihiler ces efforts et à sauvegarder ce qui a été réalisé à ce jour, grâce justement à la discipline et aux sacrifices consentis par nos citoyens ». Il s’agira, est-il noté dans le communiqué, « d’éviter, en toute responsabilité, les situations d’attroupement et de contacts physiques qui favorisent la propagation de cette épidémie et à continuer à observer scrupuleusement les mesures barrières préconisées, telles que la distanciation physique, le port du masque obligatoire et le lavage fréquent des mains, de faire éviter les rudes épreuves qu’ont endurées nos personnels médical et paramédical en particulier et tous les Algériens en général dans les moments difficiles de rebond de l’épidémie, avec toutes les conséquences négatives sur le plan économique et social ».