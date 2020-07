Le confinement partiel à domicile, mesure prise par les pouvoirs publics pour empêcher la propagation du coronavirus (Covid-19), a été reconduit pour 10 jours dans 29 wilayas du pays, annonce jeudi un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral :

« Après consultation du comité scientifique et de l’autorité sanitaire et l’évaluation de la situation sanitaire à travers le territoire nationale faisant ressortir l’accroissement de la vitesse de propagation de l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le Premier Ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad et après accord de Monsieur le Président de la République, a décidé la prorogation des mesures édictées par les dispositions du décret exécutif n 20-182 du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 portant consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Il s’agit de : 1- La reconduction, à partir de samedi prochain et pour une durée de 10 jours, de la mesure de confinement partiel à domicile, de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin concernant les wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Relizane. 2- La reconduction, pour une durée de 10 jours, de l’interdiction de la circulation routière, y compris des véhicules particuliers, de et vers les wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Relizane. Ne sont pas concernés par cette mesure, le transport des personnels et le transport des marchandises. 3- La reconduction de la mesure de suspension de l’activité de transport urbain des personnes public et privé durant les week-ends dans les 29 wilayas citées précédemment. 4- Le maintien de la prérogative donnée aux walis de prendre, après accord des autorités compétentes, toutes les mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. 5- Le maintien de la prérogative donnée aux walis d’accorder, en cas de nécessité ou pour les situations exceptionnelles, des autorisations de circuler. 6- La poursuite des opérations de désinfection des espaces et lieux publics à travers toutes les wilayas. 7- L’intensification des campagnes de communication et de sensibilisation des citoyens au niveau des quartiers en associant les associations et les comités de quartiers pour faire prendre conscience aux citoyens le respect des protocoles sanitaires en vigueur, notamment le respect des mesures d’hygiène et des gestes barrières, le port du masque obligatoire et la distanciation physique. A cette occasion, le Gouvernement réitère son appel à la mobilisation des citoyens dans la gestion de la crise sanitaire que connait notre pays, qui doivent prendre leur responsabilité et faire preuve de discipline et de solidarité pour le strict respect de toutes les mesures préconisées pour la prévention et la lutte contre cette épidémie mondiale ».