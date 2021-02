Les horaires de confinement partiel ont été réadaptés et sont désormais fixés de 22:00 au lendemain à 5:00 au niveau de la capitale avec prolongation de l’activité des commerces jusqu’à 21 :00 à partir de demain mercredi, a indiqué mardi un communiqué de la wilaya. «Dans le cadre du système adopté par les autorités publiques pour la gestion de la situation sanitaire liée à la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), et compte tenu de l’amélioration relative de la situation épidémiologique, et en application de la décision du ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, le wali informe l’ensemble des citoyens et citoyennes de la capitale qu’il a été décidé le réaménagement des horaires de confinement partiel à domicile de 22:00 au lendemain à 05:00, applicable à partir du mercredi 3 février 2021», lit-on dans un communiqué publié sur la page facebook de la wilaya. Il a été décidé aussi de la «réouverture des salles omnisports et des salles de sport, de même que les lieux de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages», selon la même source, ajoutant que «les horaires d’ouverture des commerces ont également été prolongés jusqu’à 21:00. Il s’agit des commerces des appareils électroménagers, d’articles ménagers et de décoration, de literies et tissus d’ameublement, d’articles de sport, de jeux et de jouets et les lieux de concentration de commerces ». Ces nouveaux horaires concerneront également «les salons de coiffure pour hommes et femmes, les pâtisseries et confiseries, les cafés, restaurations et fast-food qui doivent limiter leurs activités uniquement à la vente à emporter », précise la même source. A cette occasion, le wali a rappelé que les autorisations exceptionnelles de circulation délivrées par ses services et circonscriptions administratives à partir de la date du 10 novembre 2020 «demeureront valables et nul besoin d’en délivrer de nouvelles ».

