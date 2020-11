La réadaptation des horaires de confinement à domicile et le report de la rentrée universitaire sont les principales mesures adoptées par le Gouvernement dans le cadre du dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19), indique dimanche un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral :

« En application des instructions de Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus COVID-19 et l’autorité sanitaire, le Premier Ministre Monsieur Abdelaziz DJERAD a arrêté, dans le cadre du dispositif adopté par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, les mesures suivantes :

1. L’adaptation des horaires de confinement partiel à domicile de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à cinq (05) heures pour les wilayas concernées par cette mesure.

2. L’adaptation, selon l’évolution de la situation sanitaire, de la liste des wilayas concernées par la mesure de confinement partiel à domicile, qui passe de vingt (20) à vingt neuf (29) wilayas, comme suit : La reconduction, pour une durée de quinze (15) jours, à partir du 10 Novembre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile, déjà en vigueur, pour vingt (20) wilayas. Il s’agit des wilayas de : Batna, Bejaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Annaba, Constantine, Médéa, M’sila, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arreridj et Boumerdes. L’application, pour une durée de quinze (15) jours, à partir du 10 Novembre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile pour neuf (09) nouvelles wilayas, enregistrant une recrudescence des cas de contamination, à savoir Adrar, Guelma, Illizi, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Tipasa et Ain Temouchent. Toutefois, les Walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes les mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Aussi, ils peuvent prendre, en cas de besoin, les dispositions nécessaires pour la fermeture totale ou partielle des lieux de plaisance, de détente, des espaces récréatifs et de loisirs ainsi que tout lieu susceptible de recevoir une forte affluence du public.

3. La suspension de l’activité de transport urbain des personnes public et privé durant les week-ends sur tout le territoire national. Aussi, le Gouvernement rappelle que le transport collectif des personnes inter-wilayas demeure interdit et que tout contrevenant à cette mesure subira les sanctions réglementaires prévues.

4. La fermeture, pour une période de quinze (15) jours à partir du 09 Novembre 2020, des marchés de vente de véhicules d’occasion sur l’ensemble du territoire national. S’agissant des marchés hebdomadaires, un contrôle rigoureux sera opéré par les services compétents au niveau de ces lieux afin de s’assurer de l’application des mesures préventives, du port obligatoire du masque ainsi que de la distanciation physique. Toutefois, les Walis pourront procéder à leur fermeture immédiate en cas d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19.

5. La prorogation de la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements tels que les regroupements au niveau des cimetières. A ce sujet, le Gouvernement rappelle qu’il a été prouvé que ces regroupements favorisent la propagation de l’épidémie et qu’il est nécessaire de respecter les mesures décidées dans ce cadre. Aussi, les sanctions réglementaires seront prises à l’encontre des contrevenants ainsi que les propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.

6. Le report de la rentrée universitaire et de la formation professionnelle à la date du 15 Décembre 2020.

7. L’instauration d’un contrôle continu, rigoureux et inopiné par les inspecteurs du corps de l’éducation nationale au niveau de l’ensemble des établissements du cycle primaire, moyen et secondaire, publics et privés, pour s’assurer du respect du protocole sanitaire mis en place et des mesures organisationnelles édictées par les pouvoirs publics. Ce dispositif sera également renforcé par les visites des équipes médicales de santé scolaire qui veilleront à suivre et à s’assurer de la santé des élèves, des enseignants et des personnels administratifs au niveau de l’ensemble des établissements éducatifs.

8. Le renforcement du contrôle de l’application du protocole sanitaire au niveau des mosquées, avec le concours du mouvement associatif, associations religieuses et des comités de quartiers en étroite collaboration avec les autorités locales.

9. La dotation des structures hospitalières de tous les moyens en matière d’équipements, de tests PCR, de tests antigéniques, de moyens de protection, d’oxygène, d’appareils respiratoires ainsi que la mobilisation de lits d’hospitalisation supplémentaires en cas de besoin. En outre, il a été décidé de poursuivre les efforts engagés par l’Etat en matière d’amélioration des conditions d’hébergement et de transport pour les personnels de soins.

10. Le renforcement du contrôle et de l’inspection des commerces et les autres activités accueillant le public afin de veiller à la bonne application des mesures préventives avec la mise en demeure des contrevenants ou la fermeture des commerces dont la négligence a été constatée.

11. La densification des opérations de désinfection des lieux, espaces et édifices publics en mobilisant les moyens nécessaires avec le concours des collectivités locales, des services de sécurité ainsi que ceux de la protection civile.

12. Enfin, l’intensification, particulièrement à l’approche de la saison hivernale, des campagnes de communication et de sensibilisation des citoyens au niveau des quartiers en mobilisant les associations et les comités de quartiers pour faire prendre conscience aux citoyens de l’importance du respect des protocoles sanitaires en vigueur, à savoir les mesures d’hygiène et les gestes barrières, le port obligatoire du masque et la distanciation physique ».