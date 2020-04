Dans le bilan actualisé du 17 avril 2020, la Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oum El Bouaghi fait état de 18 cas de Covid-19 confirmés et 4 décès. Alors que le nombre de cas suspects a atteint au total 35 patients, 36 autres demeurent sous traitement dans les établissements hospitaliers et 1 seul cas de guérison a été enregistré depuis l’apparition du Corona. Cela étant, les cas confirmés sont répartis en 9 Aïn Beïda, à Aïn Fakroun 3, Oum El Bouaghi 2, Dhala 2, Aïn Mlila 1 et Henchir Toumghani 1 patient. S’agissant du taux des cas suspects, à Aïn Beïda 40%, Dhalaa 22,86%, Aïn Fakroun 08,57%, Meskiana 11,43%, Aïn Mlila, Berriche, Sigus, Aïn Babouche, Bir Chouhada, Fkirina avec 2,86%. Celui des décès est de 75% à Aïn Fakroun (3), 25 % à Oum El Bouaghi (1). Enfin la wilaya d’Oum El Bouaghi n’a comptabilisé aucun cas de réanimation depuis l’apparition du Covid-19, selon la même source. K. M.

