Deux-cent-cinquante-neuf (259) opérations de sensibilisation dans le cadre de lutte contre la propagation du coronavirus, ont été effectuées par les unités de la Protection civile durant les dernières 24 heures, indique dimanche un communiqué de cette institution. Ces opérations ont été effectuées à travers 31 wilayas englobant 187 communes, dans le but de rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que des règles de la distanciation sociale, précise la même source. Dans le même cadre, les éléments de la Protection civile ont mené 161 opérations de désinfection générale au niveau de 30 wilayas en sillonnant 129 communes. Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, où 1.150 agents de cette institution, tous grades confondus, ont été mobilisés, ajoute le communiqué qui note la mise en place des dispositifs de surveillance dans sept (7) sites d’hébergement destinés au confinement à travers trois (3) wilayas ( Tipaza, Alger et Khenchela). Par ailleurs, et durant la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues à la suite de plusieurs accidents de la circulation enregistrés à travers le territoire national, dont 79 ayant causé le décès de sept (7) personnes et des blessures à 93 autres. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Sétif avec deux (02) personnes décédées, suite à une collision entre un véhicule et un camion survenue sur la rocade sud (El-Baz et Farmatou), commune et daïra de Sétif. Des soins de premiers secours ont été prodigués à trois (3) personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant d’un appareil de chauffe-eau dans la commune de Constantine. A signaler également l’intervention des secours de la wilaya d’Alger pour l’extinction d’un incendie qui s’est déclaré dans quatre (4) chalets dortoirs des travailleurs d’une société privé au centre-ville de Souidania, commune de Cheraga. Aucune victime n’est à déplorer, souligne le communiqué qui précise que l’intervention de agents de la Protection civile a permis de circonscrire l’incendie et éviter sa propagation vers d’autres chalets.

