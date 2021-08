Le Théâtre national algérien (TNA), Mahieddine Bachtarzi organise, à partir de dimanche et durant tout le mois d’août, des pièces théâtrales et des spectacles virtuelles via sa chaîne Youtube, vu la conjoncture sanitaire actuelle imposée par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, lit-on sur la page facebook de l’établissement. Parmi les pièces prévues au titre de ce nouveau programme «Terchaka» (l’allumette) de Ahmed Rezzag et «GPS» de Mohamed Cherchel, entre autres œuvres théâtrales, dont «El Haïcha» (la bête), El Mouhakama (le procès), «Galou Lâareb Galou» et «Echouha yaoudoune hada el ousboue» (les martyrs reviennent cette semaine), selon la même source. Des rencontres littéraires et intellectuelles sont également prévues dans le cadre du forum du théâtre national tous les jeudis soir, animées par une pléiade d’écrivains et d’artistes, à l’instar du romancier, Nadjib Stambouli. Des soirées musicales seront organisées par l’artiste Leila Borsali à l’occasion de la nouvelle année de l’Hégire «1er Mouharam» et «Achoura».

