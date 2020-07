Les dons et contributions financières du groupe Sonatrach pour soutenir l’effort national de lutte contre la propagation du coronavirus ont atteint, à ce jour, près d’un milliard de dinars, a indiqué mardi la société dans un communiqué. La même source précise que la mobilisation sera maintenue jusqu’à l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays. Le communiqué souligne que les matériels et équipements médicaux avaient été dirigés vers la pharmacie centrale des hôpitaux, et ce, conformément aux directives contenues dans la Circulaire N 142/PM du 02 avril 2020 du Premier Ministre. Sonatrach a également expliqué que ses dons et contributions financières permettent « de conforter les efforts des autorités sanitaires nationales pour atténuer la pression induite par la propagation de la pandémie et mettre à disposition des praticiens de la santé les moyens nécessaires« . Le groupe promet, dans ce sens, que « la mobilisation des collectifs de Sonatrach sera maintenue jusqu’à l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays« .

