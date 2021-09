Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont enregistré entre janvier et septembre 83.697 infractions aux mesures préventives contre la propagation du Covid-19 avec 9.759 mises en demeure, ont indiqué lundi les services de ce corps de sécurité. Il s’agit de 63.267 infractions pour non-port du masque de protection, 16.599 infractions à l’obligation de respect de la distanciation physique, 877 infractions aux mesures de confinement sanitaire par des moyens de transport (bus et taxis) et 28 infractions à l’interdiction des cortèges de mariage, a précisé la même source. Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont également enregistré 91.512 infractions aux mesures de confinement sanitaire et 15.308 autres infractions pour utilisation de motocycles durant les heures de confinement. La même source a aussi fait état de 847 infractions donnant lieu à la fermeture et à la proposition de fermeture de commerces pour non-respect des mesures préventives. Concernant les opérations de sensibilisation, les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont mené 10432 opérations et 4.228 opérations d’escorte dans le cadre de l’évacuation des citoyens algériens venus de l’étranger. Par ailleurs, les services de sûreté de la wilaya d’Alger représentés par la première sûreté urbaine de Staoueli, sûreté de la circonscription administrative de Zeralda ont arrêté un individu âgé de 21 ans, un repris de justice issu de la wilaya d’Alger et saisi 41g de cannabis et 9.5 comprimés psychotropes, ainsi que des armes blanches prohibées, à savoir 9 couteaux, 3 rasoirs, 3 téléphones portables et 290710 DA de revenus de ces substances. Le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République, territorialement compétent pour le parachèvement des procédures légales.

(APS)

Articles similaires