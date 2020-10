Quelque 8.641 infractions liées aux mesures de prévention et de lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19) ont été enregistrées ces trois derniers jours par les services de police à travers le territoire national, indique mercredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Les services de police ont recensé 2.309 infractions, dont 40 relatives au secteur des transports, qui se sont soldées par la mise au fourrière de 68 véhicules et 15 motocycles. Concernant le regroupement de personnes et le non respect de la distanciation physique, les mêmes services ont établi 75 PV et enregistré 1669 infractions pour non port de masque de protection, outre 54 autres pour non port par les commerçants des masques au sein de leurs locaux. A la veille de la rentrée scolaire, les dispositifs de la Sûreté nationale ont effectué 45 opérations de désinfection des lieux publiques et des rues dans les quartiers populaires et l’entourage des écoles, afin de préparer de meilleures conditions sanitaires pour les élèves et les établissements éducatifs. La DGSN a appelé les citoyens à faire preuve de vigilance en cette conjoncture de crise sanitaire, en appliquant les mesures préventives prévues dans le protocole sanitaire pour préserver la santé publique et les vies humaines et limiter la propagation de la pandémie. Face à la hausse des contaminations au COVID-19, la DGSN poursuit strictement la sanction des contrevenants aux mesures du protocole sanitaire appliqué pour lutter contre la pandémie notamment au niveau des lieux publics, salles des fêtes, locaux commerciaux, lieux de loisirs, grands espaces, marchés, moyens de transport, entourage des établissements éducatifs, et ce afin d’éviter l’aggravation de la situation sanitaire générale.

