Le nombre de cas de Covid-19 a dépassé les 60 millions à travers le monde entier, selon les dernières données annoncées par le site Worldometer, mercredi. Selon ces données, 60 millions 108 mille 193 personnes ont contracté le nouveau coronavirus et souffrent de la Covid-19. Les Etats-Unis ont été le pays le plus touché par le virus, avec 12 956 783 cas. Vient après l’Inde (9 millions 222 mille 216 cas), le Brésil (6 millions 121 mille 449), la France (2 millions 153 mille 815 cas), la Russie (2 millions 138 mille 828 cas), l’Espagne (1 million 614 mille 126 cas), le Royaume-Uni (1 million 538 mille 794 cas), l’Italie (1 million 455 mille 022 cas), l’Argentine (1 million 381 mille 795 cas), la Colombie (1 million 262 mille 494 cas) et le Mexique (1 million 060 mille 152 cas). La Covid-19 a fait 1 million 414 mille 925 décès alors que 41 millions 556 mille 897 personnes se sont rétablies de la maladie. Après avoir émergé dans la ville chinoise de Wuhan en décembre 2019, le nouveau coronavirus s’est propagé dans tous les pays du monde. La propagation de la Covid-19 a entraîné l’arrêt temporaire des cours dans plusieurs pays, ainsi que le report ou l’annulation de plusieurs activités sportives, politiques et économiques à travers le monde et la fermeture des frontières afin de contenir la propagation du virus. Après une période de confinement et de restrictions sociales, nombreux pays ont essayé de retourner à la vie normale. Une deuxième vague étant en question dans certains pays, les gouvernements ont dû prendre de nouvelles précautions.

