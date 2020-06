La démarche d’une levée progressive du déconfinement prend en compte plusieurs paramètres multisectoriels dont la situation sanitaire se trouve être «la priorité à prendre absolument en considération» afin de «réussir sans dommages» le retour des activités ayant subi une interruption ou une restriction depuis le début de la crise sanitaire due au nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans ce sens, le plan de déconfinement élaboré par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus et remis au gouvernement, selon ses membres, tient compte de l’évaluation de la situation de l’épidémie, donc de l’ensemble des chiffres qui sont rendus publics quotidiennement et de la maitrise de la pandémie, ainsi que du degré du respect des mesures de prévention à observer par la population dans des espaces publics.

Les décisions du dernier Conseil des ministres qui ouvre la voie à un déconfinement progressif pour permettre, notamment, une reprise des activités économiques et commerciales, à l’arrêt depuis la troisième semaine de mars dernier, doivent «absolument être accompagnées par un certain nombre de mesures devant être rigoureusement suivies». «Il y a un nombre d’activités qu’il faut absolument rétablir, comme décidé en Conseil des ministres, et sur le plan médical nous proposons, en tant que Comité scientifique, d’abord quelles sont les mesures de prévention à faire appliquer absolument», affirme Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique, qui indique que le plan de déconfinement tient d’abord compte des chiffres relatifs au coronavirus.

Entrant dans le cadre des mesures énoncées dans le plan déconfinement, «nous avons mis en œuvre la formule préventive pour identifier les sources de virus, ce qui permettra de limiter sa propagation, car l’étude des clusters est très importante pour identifier les foyers et faire barrage à de nouvelles contaminations. Les enquêtes épidémiologiques nous permettent d’identifier les sujets contacts. Ce sont des mesures qui permettent de casser la chaine de transmission du virus», a-t-il déclaré.

«Il faut consolider l’éloignement de l’épidémie»

Il faut aussi savoir que le plan explique que le déconfinement est fonction des chiffres des cas positifs, des décès, des cas en soins intensifs et des guérisons. Dr Berkkat Berkani explique que le Comité scientifique tient compte de ces chiffres dans chaque wilaya car «il n’est pas permis de perdre un acquis que nous avons et la tendance baissière enregistrée tous les jours», d’où, soutient-il, «il nous faut consolider l’éloignement de l’épidémie».

Pour lui, le fait que «les chiffres démontrent que les guérisons sont à un nombre considérables, qui arrivent jusqu’à dépasser ceux des cas des contaminations, cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie». Cependant, a-t-il tenu à faire remarquer, «il est constaté un non-respect des mesures barrières par une partie de la population qui ne veut pas se conformer à la loi», alors que «le port du masque est un décret de loi. Les lois sont faites pour être respectées, par tous, surtout en matière sanitaire et dans cette situation de pandémie».

Le respect des mesures de prévention sont clairement soulignées dans le plan de déconfinement. Elles devront prendre «un caractère obligatoire dans la vie quotidienne, dans les espaces publics, ainsi que dans l’accomplissement de toutes les activités qui devront reprendre, et ce, dans tous les secteurs. Ainsi, l’adhésion de la population est «une condition essentielle à la réussite de ce processus», et ce, d’autant qu’il est établi que «le confinement pèse lourdement sur l’état général de la population sur les plans social et économique». D’où l’impératif d’«accompagner le processus de déconfinement par le maintien, de façon adaptée à la situation épidémiologique locale, du dispositif de surveillance, d’alerte et de prise en charge des cas de l’épidémie».

Pour la reprise des activités jugées «essentielles», le gouvernement, en s’appuyant sur le plan de déconfinement du Comité scientifique, a entrepris des initiatives et mesures, selon notre interlocuteur, donnant l’exemple du ministère du Commerce qui agit dans le sens de faire admettre les gestes barrières au niveau des commerçants et dont l’un des représentants a déjà affirmé qu’ils sont prêts à se conformer aux mesures de prévention qui restent des préalables cités dans le plan de déconfinement.

«Une démarche intersectorielle»

Ainsi, «dans le plan de déconfinement, il est préconisé de nouvelles habitudes par le respect par tous des mesures barrière, afin de pouvoir vivre avec le Covid-19 en attendant sa disparition totale. C’est pourquoi, le Comité scientifique a recommandé une démarche proactive pour la levée du confinement après toute cette période de confinement», a déclaré, pour sa part, le Pr Ryadh Mehyaoui, membre du Comité scientifique. Il ajoutera, dans ce cadre, qu’«il y a des règles bien strictes et bien enregistrées, basées sur l’étude des chiffres, de l’épidémie, du R0. Quand ce Ro est inférieur à 1, cela veut dire que le coronavirus a nettement diminué. En Algérie, nous étions à un R0 à 3 voire à 4, et maintenant il est inférieur à 1 dans quelques wilayas». Cela est encourageant, mais toujours conditionné par le respect des mesures barrières et l’observation d’une grande vigilance, notamment à la reprise des activités dans plusieurs secteurs, cela d’autant que le constat actuel des comportements au niveau des lieux publics n’est toujours pas à la hauteur des recommandations émises.

D’où, selon un autre membre du Conseil scientifique, Abdelkrim Touahria, «l’approche proactive axe également sur la vigilance pour minimiser autant que faire se peut le risque de contamination après le déconfinement et la reprise des activités». Il cite, dans ce sens, «une démarche intersectorielle qui permettra l’application effectives des mesures de santé publique en impliquant les responsables de chaque secteur au niveau central et local et en prenant en compte les spécificités de chaque secteur». Il évoque le port du masque, la distanciation social, l’hygiène par le nettoyage et la désinfection des surface, entre autres mesures, et ce, afin que le déconfinement progressif réussisse pour arriver, enfin, au déconfinement total. n