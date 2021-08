Les services sanitaires de la wilaya d’Oran enregistrent, les derniers jours, plus de cas d’enfants contaminés par le virus de la Covid-19 et enregistrent entre 2 et 4 cas positifs chaque jour parmi les mineurs, a-t-on appris lundi à la direction de la santé et de la population. La contamination des enfants par la Covid-19 commence à prendre de l’ampleur dans la wilaya d’Oran. Entre 2 à 4 enfants sont déclarés positifs quotidiennement au niveau de l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) en pédiatrie de hai « El Menzeh » (ex Canastel), selon la cellule de communication de la DSP. Un enfant de 14 ans est récemment décédé au service de réanimation à l’EHS de Canastel suite à des complications liées à la contamination au Covid-19, a-t-on fait savoir. L’âge des enfants contaminés varie entre 9 mois et 17 ans, a-t-on souligné, faisant remarquer que les signes de la maladie chez ces enfants ont commencé à apparaître une quinzaine de jours après la contamination des adultes vivant sous le même toit. La DSP recommande aux adultes de se soumettre à un isolement d’au moins 5 jours en cas de contamination avec l’impératif de porter la bavette et de respecter la distanciation même à l’intérieur de la maison. Elle recommande également aux parents de sensibiliser leurs progénitures sur le respect des mesures de prévention, notamment le port du masque, le lavage fréquent des mains et la distanciation.(APS)

Articles similaires