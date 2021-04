Les fabricants chinois de vaccins Sinopharm et Sinovac ont présenté des données sur leurs vaccins contre la COVID-19, démontrant qu’ils sont sûrs et efficaces, a récemment déclaré un expert en vaccins de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les informations partagées par les entreprises lors de la réunion du SAGE (Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination de l’OMS) la semaine dernière indiquent clairement « qu’ils (vaccins) avaient des niveaux d’efficacité qui seraient compatibles avec les exigences de l’OMS pour ce vaccin », a affirmé le président du SAGE, Alejandro Cravioto, lors d’un point de presse tenu mercredi. « Elles (entreprises) ont toutes les données de sécurité pour montrer que ce vaccin ne cause aucun dommage chez les humains lorsqu’il est utilisé », a ajouté M. Cravioto.

