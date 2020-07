Les dons et contributions financières du groupe Sonatrach pour soutenir l’effort national de lutte contre la propagation du coronavirus ont atteint, à ce jour, près d’un (01) milliard de dinars, a indiqué mardi la société dans un communiqué, soulignant que sa mobilisation sera maintenue jusqu’à l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays.

«Fidèle à sa vocation d’entreprise citoyenne, Sonatrach a dès le début de la pandémie du COVID-19, soutenu l’effort national de lutte contre la propagation du Coronavirus, et ce, en multipliant les opérations de dons de matériel et équipements médicaux, de denrées alimentaires, ainsi que le don d’une journée de salaire des travailleurs du Groupe», a rappelé le communiqué.

