Les activités de l’APN seront pour la majorité reportées à cause de la propagation des contaminations liées au Covid-19.

Dans un communiqué de l’APN publié par la chambre basse du parlement , il est indiqué que toutes les activités sont retardées mis à part les plénières préalablement programmées.

es séances consacrées aux questions orales sont également maintenues, note le communiqué.

Jeudi dernier, le bureau avait décidé de reprendre, les 24 et 25 janvier en cours, les séances plénières consacrées à l’examen et au débat du projet de loi fixant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’AAST et du projet de loi n 20-01 du 30 mars 2020 fixant les missions, la composition et l’organisation du CNRST”.

A noter que la séance du 27 janvier 2022 sera consacrée aux questions orales alors que celle du 31 janvier 2022 sera dédiée au vote des deux projets de loi.