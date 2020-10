La période de validité des certificats d’agrément des ingénieurs et bureaux d’études techniques activant dans le secteur du Bâtiment, Travaux Publics et Hydraulique (BTPH), a été prolongée jusqu’a à la fin 2021, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Travaux public. «Le Premier ministre a marqué son accord, à titre exceptionnel à l’effet de prolonger la période de validité des certificats d’agrément des ingénieurs et bureaux d’études techniques du BTPH, arrivés à expiration, jusqu’au 31 décembre 2021», a précisé la même source.

Cette décision s’inscrit «dans le cadre des mesures de facilitation prise par le gouvernement pour atténuer les effets de la pandémie du Covid-19», ajoute le communiqué.

