Les activités de Sonatrach en terme de production n’ont pas été impactées par la crise sanitaire de la Covid-19, a affirmé lundi à Oran le Président directeur général du groupe, Toufik Hakkar. Questionné sur l’impact de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les activités de Sonatrach, en marge de la cérémonie d’ouverture du 11e Salon international des énergies renouvelables, énergies propres et du développement durable (ERA 2021), M. Hakkar a indiqué que le groupe a réussi avant la période Covid à réaliser ses objectifs fixés. En terme d’investissement, l’activité a toutefois connu un ralentissement, a souligné le même responsable, rappelant que l’aspect logistique international a été impacté par cette crise. «Les projets d’investissement en Algérie et à l’international ont été touchés», a-t-il déclaré.

M. Hakkar a fait savoir, par ailleurs, que les efforts sont déployés pour rattraper le retard, notamment avec la mobilisation des capacités nationales. Plusieurs projets, comme celui de la raffinerie d’Alger et de la phase 3 du projet Boosting de Hassi R’mel, ont été lancé avec les moyens algériens, a-t-il souligné, déclarant «On est en train de faire le nécessaire pour rattraper le retard».

Articles similaires