Les livraisons de vaccins contre le Covid-19 à huit pays européens, dont l’Espagne, subiront un léger retard en raison d’un problème logistique à l’usine Pfizer en Belgique, a annoncé lundi le ministère espagnol de la Santé au lendemain du lancement de la campagne de vaccination dans l’Union européenne. «Pfizer Espagne indique qu’il a été informé cette nuit par son usine de Puurs (Belgique) du retard des envois à huit pays européens, dont l’Espagne, en raison d’un problème dans le processus de chargement et d’envoi», affirme le ministère dans un communiqué, sans préciser quels sont les sept autres pays affectés. Selon ce communiqué, le groupe pharmaceutique a assuré au ministère que «la situation (était) déjà réglée», mais que «la prochaine livraison de vaccins (aurait) quelques heures de retard et (arriverait) en Espagne le mardi 29 décembre pour la poursuite de la campagne de vaccination sur tout le territoire national». Un porte-parole de Pfizer, Andrew Widger, a indiqué qu’«un problème logistique mineur» avait contraint le groupe à «reprogrammer un nombre limité de (ses) livraisons». «Ce problème logistique a été résolu et ces livraisons sont en train d’être expédiées. Il n’y a pas de problèmes de fabrication à signaler», a ajouté le directeur des relations médias dans une déclaration à l’AFP, sans donner plus de détails. Interrogé sur ce contretemps, le ministre espagnol de la Santé, Salvador Illa, a expliqué lundi matin sur la radio Cadena Ser qu’il s’agissait d’un problème «lié au contrôle de la température» et qu’il était «apparemment réglé». L’Espagne devait normalement recevoir ce lundi 350.000 doses du vaccin fabriqué par les laboratoires Pfizer et BioNTech. Dans les trois prochains mois, l’Espagne prévoit de recevoir environ 350.000 doses chaque semaine. La plupart des pays de l’UE ont commencé ce weekend à vacciner leurs populations contre le Covid-19, en injectant à des personnes âgées, à des soignants ou encore à des responsables politiques les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech, quelques jours après le feu vert de l’UE.

