Le président de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger Abdelkrim Bennour a annoncé lundi dans un communiqué la décision de la fermeture du siège de l’assemblée d’Alger pour une durée de 14 jours à cause du décès de l’un de ses membres par le coronavirus. « Il est porté à l’attention de tous les citoyens et citoyennes qu’après le décès de notre collègue, membre élu du conseil, par le coronavirus, et dans le cadre du respect des consignes de prévention pour faire face à la pandémie, il a été décidé de la fermeture du siège de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger pour une durée de 14 jours afin d’éviter la propagation de la pandémie », a précisé le communiqué. Ambarek Alik, membre du conseil, est décédé dimanche, rappelle-t-on.

