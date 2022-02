Le Salon algérien de la boisson “BevAlg”, qui devait se tenir du 17 au 19 février courant, est reporté au 20 juillet prochain à cause de la situation sanitaire actuelle, a indiqué samedi la direction de cette manifestation dans un communiqué.

“A la suite de la situation sanitaire de plus en plus inquiétante, ayant pour cause la recrudescence de la pandémie de Covid-19 et ses variants, et sur les directives des plus hautes autorités, concernant les mesures sanitaires anti-Covid, nous avons le regret de vous informer du report de notre salon pour les dates du 20, 21, 22 et 23 Juillet 2022”, précise la même source.

Le salon durera quatre jours au lieu de trois jours prévus initialement, soulignent les organisateurs.