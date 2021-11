PAR INES DALI

Plus les jours passent et plus l’Algérie se rapproche de ce qui semble être «l’inévitable 4e vague» de la pandémie de Covid-19. La future situation épidémique inquiétante qui guette sérieusement le pays fait l’objet de plus en plus d’alertes de la part des professionnels de la santé. Selon leurs explications, deux facteurs importants plaident pour cette thèse : la faible vaccination malgré la disponibilité des vaccins, et le manque de vigilance avec un abandon quasi-total des mesures barrières. Afin d’éviter une situation catastrophique telle qu’elle semble se dessiner si la prise de conscience collective n’est pas au rendez-vous, le président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), le Pr Kamel Senhadji, a, à son tour, sonné le tocsin en exhortant les Algériens à aller «se faire vacciner au plus vite» contre le Covid-19.

«Le geste vaccinal doit être immédiat si l’on veut amortir les effets néfastes de la quatrième vague inévitable cet hiver», a mis en garde le professeur. L’hiver, saison durant laquelle reviennent d’autres virus comme celui de la grippe saisonnière, va compliquer davantage la situation liée au Covid-19, d’où l’urgence d’une vaccination plus importante que celle observée actuellement. Le Pr Senhadji estime que la quatrième vague «atteindra inexorablement» l’Algérie car, argumente-t-il, «les indicateurs de la nouvelle vague sont bien-là dans la plupart des pays européens avec des contaminations qui repartent à la hausse, en majorité chez les non-vaccinés et très rarement chez les anciens vaccinés».

Partant de ce constat, le président de l’ANSS plaide non seulement pour la poursuite de la vaccination pour les non-vaccinés afin de les prémunir contre une éventuelle contamination et ses conséquences, mais également pour l’inoculation d’une troisième dose pour les vaccinés de plus de six moins, en évoquant les «effets positifs de la troisième dose de vaccin». Il a réitéré que la vaccination constitue la seule arme connue qui «permet d’éviter la gravité de la maladie et de réduire substantiellement le nombre de cas graves, voire de décès».

L’Algérie qui escomptait vacciner au moins 20 millions de personnes d’ici la fin de l’année se trouve devant une situation délicate. Le flux des citoyens vers les centres de vaccination s’est estompé et le pays ne compte, jusqu’à présent, que 11 millions de vaccinés, répartis en 5 millions de personnes ayant reçu les 2 doses de l’anticoronavirus et 6 millions n’ayant reçu qu’une seule dose. Parmi ces derniers, il y en a qui ne se sont pas présentés pour compléter leur vaccination et se faire administrer la 2e dose. Ce que le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a fortement déploré lorsqu’il a annoncé ces chiffres. Rappelant que la vaccination avait atteint plus de 269.000 vaccinés par jour lors des pics épidémiques, en juillet et août, lorsque les contaminations étaient de près de 2000 par jour, il a regretté l’abstention actuelle des citoyens puisque le nombre de vaccinés par jour a reculé à moins de 20.000, au moment où le pays enregistre un stock de 13 millions de doses de différents vaccins anti-Covid-19. Ce qui a poussé le Pr Benbouzid à réitérer son appel son appel aux citoyens non encore vaccinés à se diriger vers les centres de vaccination, car ce qui permettra de «freiner la propagation du virus», a-t-il souligné.

Avoir ses doses de vaccin est le seul moyen qui permet au pays de bénéficier d’une «sécurité collective», d’une «protection des personnes fragiles» et d’un «retour à la vie normale», a, pour sa part, tenu à noter le Pr Senhadji dans un communiqué, d’où son appel à l’urgence de franchir cette étape salvatrice. Son appel à se faire vacciner «immédiatement» s’explique par le fait que «l’effet d’un vaccin n’est observé qu’à partir d’un mois, voire plus après son inoculation», a-t-il précisé, regrettant que l’engouement constaté pour la vaccination lors de la troisième vague a été suivi d’un «relâchement» avec la baisse des contaminations. Actuellement, les spécialistes prennent en compte les indicateurs qui mettent en évidence un frémissement vers le haut et c’est ce qui leur fait conclure à une «inévitable quatrième vague» au moment où d’autres pays sont en train de faire face à une nouvelle vague.

«Les vaccins sauvent 2 à 3 millions de vies par an»

Pour sensibiliser un peu plus les réticents, le président de l’Agence de sécurité sanitaire n’a pas manqué de rappeler que «le virus du Covid-19 a été meurtrier cet été en Algérie avec le développement du variant Delta, semant la panique au sein de la population en créant une pénurie d’oxygène» et que «la mise au point de vaccins sûrs et efficaces contre le Covid-19 est un énorme pas en avant dans l’effort de la lutte mondiale» contre le virus. Il a, également, rappelé que l’Algérie a mis en place des mesures sanitaires, a acquis le vaccin et est arrivée à l’étape de sa fabrication. Ce sont des mesures qui lui ont «permis de passer d’une situation de demande déficitaire à une situation d’offre vaccinale satisfaisante, voire excédentaire», a-t-il fait remarquer, déplorant, néanmoins, le recul manifeste dans la vaccination et le relâchement des mesures barrières ayant permis d’endiguer la propagation du virus.

Mais ce qu’il regrette le plus, c’est «surtout la sous-exploitation de l’arme pourtant disponible qu’est le vaccin», qu’il décrit comme une «catégorie de traitement aussi importante que les antibiotiques», indiquant que les vaccins sauvent entre 2 à 3 millions de vies tous les ans. C’est ainsi qu’il a appelé à une vaccination massive et préconisé «fortement une troisième dose pour les vaccinés depuis au moins six mois, car, «après ce délai, l’immunité tend à décliner», a-t-il prévenu. Pour lui, divers acteurs ont un rôle prépondérant dans la réussite d’un retour à la vie normale, comme les professionnels de la santé qui «n’ont épargné aucun effort pour la préservation de la sécurité sanitaire», les médias qui «contribuent à la diffusion et à la vulgarisation de connaissance scientifique et médicale justes», l’éducation nationale apporte sa «contribution en sensibilisant les 10 millions d’élèves», ainsi que le secteur de la jeunesse et des sports et les associations de la société civile. Ce sont autant d’intervenants qui, chacun dans son rôle, peuvent contribuer à une prise de conscience quant à la vaccination pour éviter les effets néfastes d’une 4e vague. n

