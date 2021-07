Le nombre de cas d’infection au nouveau coronavirus sur le continent africain a atteint 6.027.574 en date de mercredi après-midi, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). D’après le CDC Afrique, agence dédiée à la santé de l’Union africaine (UA), le bilan total des décès sur le continent s’élève à 153.549 tandis que 5.259.921 personnes qui avaient contracté la COVID-19 se sont rétablies. Les pays les plus gravement touchés d’Afrique en nombre de cas positifs sont l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Ethiopie et l’Egypte. Alors que l’Afrique du Sud est à ce jour le seul pays africain à avoir franchi le seuil des deux millions de cas confirmés de COVID-19 avec 2.219.316 cas enregistré, le Maroc a signalé 545.016 cas en date de mercredi après-midi. Concernant le nombre de cas, l’Afrique australe est la région la plus touchée, suivie par l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Est, tandis que l’Afrique centrale demeure la région la moins touchée du continent, selon le CDC Afrique.

Articles similaires