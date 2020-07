Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus (photo archives), a déclaré lundi qu’il convoquerait de nouveau le Comité d’urgence jeudi pour réévaluer la pandémie de COVID-19 alors que le nombre de cas a doublé au cours des six dernières semaines. Lors d’une conférence de presse virtuelle, le responsable a rappelé que le jeudi 30 juillet marquerait les six mois depuis que l’OMS a qualifié l’épidémie de nouveau coronavirus d’urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier dernier. Il a aussi indiqué que près de 16 millions de cas avaient été signalés à l’OMS à ce jour avec plus de 640.000 décès dans le monde. « C’est la sixième fois qu’une urgence de santé publique internationale est déclarée dans le cadre du Règlement sanitaire international, mais celle-ci est de loin la plus grave », a-t-il souligné, ajoutant que la pandémie continue de s’accélérer. Selon le chef de l’OMS, la bonne application des mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 a tout de même permis d’empêcher une transmission élargie du coronavirus dans certains pays comme le Cambodge, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Thaïlande, le Vietnam ou les îles du Pacifique et des Caraïbes, et de maîtriser sa propagation dans des pays plus gravement touchés tels que le Canada, la Chine, l’Allemagne ou la Corée du Sud.

