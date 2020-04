La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé qu’elle mettait à partir de demain le Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa à la disposition d’une soixantaine de personnes relevant du corps médical de l’hôpital Zmirli d’El-Harrach, dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

« Une séance de travail a eu lieu jeudi, regroupant le directeur de l’hôpital Abdelhamid Bouchlouche, le directeur du CTN, Youcef Ouznali, et le directeur de l’administration générale (DAG) de la FAF, Abdelghani Nekkache. Au cours de cette réunion tout a été discuté pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les personnels médical et paramédical de cet hôpital mobilisé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 et qui ne peuvent rejoindre leurs domiciles », explique la FAF dans un communiqué publié jeudi soir sur son site officiel.

Le CTN a ainsi réquisitionné l’hôtel « 64 » réservé depuis quelque temps à l’équipe nationale en raison des travaux de réhabilitation que connaît l’hôtel des Fennecs et dont la réception est prévue l’année prochaine. Profitant de sa présence lors de cette réunion, le directeur de l’hôpital Zmirli annoncé « la guérison de trois patients atteints du Covid-19 qui ont quitté l’établissement hier (mercredi, ndlr) après avoir subi un protocole à base de Chloroquine, et ce, au grand bonheur de tout le personnel » de cet hôpital qui va passer de deux unités dédiées au Covid-19 à une troisième unité dont la capacité est de 47 nouveaux lits.

Selon le dernier bilan établi jeudi par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus, 94 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 30 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre total de cas confirmés à 1666 et celui des décès à 235.

