La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins 24.663 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un nouveau bilan établi par des médias à partir de sources officielles vendredi. Plus de 539.360 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 183 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 112.200 sont aujourd’hui considérés comme guéris. L’Italie est le pays le plus touché en nombre de morts avec 8.165 décès pour 80.539 cas. Les pays les plus touchés également sont l’Espagne avec 4.858 morts pour 64.059 cas, la Chine continentale avec 3.292 morts (81.340 cas), l’Iran avec 2.378 morts (32.332 cas) et la France avec 1.696 morts (29.155 cas). Depuis jeudi soir, le Honduras, le Venezuela, le Nicaragua et l’Ouzbékistan ont annoncé les premiers décès liés au virus Covid-19 sur leur sol. Saint-Kitts-et-Nevis a annoncé le diagnostic de premiers cas. L’Europe totalisait vendredi à 10h00 GMT 16.925 décès pour 292.246 cas, l’Asie 3.682 décès (101.935 cas), le Moyen-Orient 2.437 décès (38.896 cas), les Etats-Unis et le Canada 1.332 décès (89.400 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 182 décès (10.056 cas), l’Afrique 91 décès (3.340 cas), et l’Océanie 14 décès (3.491 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par des médias auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



