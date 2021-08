Plus de 250.000 bavettes et 4.500 visières ainsi que du matériel de réanimation ont été distribués au niveau de 85 structures de santé déployées dans le pays, par l’Association nationale des pharmaciens algériens (ANPHA), dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus (covid-19), a indiqué, mardi, l’ANPHA, dans un communiqué. «Les pharmaciens d’ANPHA se sont mobilisés à travers plus de 33 wilayas pour remettre des centaines de CPAP de Boussignac, plus de 250.000 bavettes et 4.500 visières à travers 85 structures de santé (CHU, EPH, EHS et cliniques) en collaboration avec d’autres associations qui exercent dans le domaine de la santé», précise la même source. L’ANPHA explique qu’»en plein tourbillon sanitaire, les soignants font face à d’énormes difficultés pour se protéger de la covid-19», ajoutant qu’elle s’est mobilisé sur le terrain pour «contribuer aux efforts entrepris pour préserver la vie des Algériens en aidant les structures sanitaires à mieux faire face à la pandémie, par des dons de matériels de réanimation aux principales structures du pays et du matériel de protection pour le personnel de la santé offerts par notre partenaire les laboratoires Merinal». «Nous sommes convaincus que seul l’élan de solidarité à travers la corporation, la société civile et les professionnels peut faciliter la gestion de cette crise», souligne-t-elle.

