Le ministère tunisien de l’Intérieur a indiqué, mercredi, dans un communiqué, qu’il a été décidé d’interdire les déplacements entre les villes pour une durée de 4 jours, à compter de jeudi, dans le cadre des mesures

restrictives pour le lutte contre la Covid-19.

Le ministère a ajouté que la décision exclut les déplacements pour l’approvisionnement en produits de consommation et des employés dans des secteurs vitaux.

Le ministère a également décidé de la fermeture de toutes sortes de magasins, cafés et restaurants du 14 au 17 janvier 2021.

De même que les Tunisiens sont appelés à la cessation de toutes les activités et célébrations dans tous les lieux ouverts et fermés.

Il est à noter que les Tunisiens célèbrent, le 14 janvier, l’anniversaire de «la Révolution» qui avait conduit au départ de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali en 2011.

Jusqu’à mardi, la Tunisie avait enregistré 164 936 cas de coronavirus, dont 5 343 décès, et 119 446 guérisons.

