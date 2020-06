L’Algérie a enregistré durant les dernières 24 heures 127 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19). Un chiffre qui confirme la tendance baissière qui constitue une condition sin qua non pour les prochaines décisions concernant la levée du confinement.

Le pays a enregistré 7 cas de décès, également durant les dernières 24 heures, ce qui reste sous la barre des 10 décès marquant le bilan quotidien de plusieurs jours consécutifs. Le nombre de guérisons s’est établi à 199 patients rétablis ayant quitté des structures hospitalières. C’est le bilan des derniers développements de l’épidémie de coronavirus en Algérie, présenté, hier, par le Dr Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19.

Ces chiffres font porter le nombre total des cas confirmés à 9394, soit 21 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 653 et celui des guérisons à 5748, a indiqué Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la situation de Covid-19 en Algérie.

Il a précisé que les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas d’Alger, Tiaret, Sétif, Chlef, M’sila, Ouargla et Laghouat. Comme il est constaté depuis le début de cette pandémie en Algérie, ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus sont celles qui restent parmi les plus touchées par les décès, Elles représentent le plus grand taux de morbidité avec 66% du total des cas de décès.

Le nombre de patients ayant bénéficié du protocole de traitement en vigueur s’élève à 17 753, comprenant 8162 cas confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 9591 cas suspects selon des indications de l’imagerie et du scanner, a ajouté Dr Fourar, précisant que le nombre de patients en soins intensifs est, également, à la baisse avec 23 cas.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie a rappelé, à la fin du point de presse, «l’impératif de faire preuve de prudence permanente, de respecter strictement les conditions d’hygiène, de la distanciation sociale, du confinement, et de porter obligatoirement le masque dans toutes les circonstances pour endiguer la pandémie».