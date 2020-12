La Russie présente mercredi son vaccin contre le Covid-19 « Spoutnik-V » au siège de l’ONU, a rapporté l’agence de presse TASS. La présentation sera donnée virtuellement par le ministre russe de la Santé Mikhail Murashko, précise l’agence citant le porte-parole de la mission de l’ONU dans le pays, Fedor Strzhizhovskiy. Lors d’un discours à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre, le président russe Vladimir Poutine avait proposé de fournir gratuitement le vaccin au personnel de l’ONU. « Nous proposons de fournir notre vaccin, gratuitement, pour la vaccination volontaire du personnel des Nations Unies et de leurs bureaux. Nous avons reçu des demandes de nos collègues des Nations Unies à cet égard et nous y répondrons, avait-il déclaré dans son discours. Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, avait répondu à l’offre de Poutine en déclarant: « Nous remercions le président Poutine pour son offre généreuse qui sera étudiée par nos services médicaux ». La semaine dernière, la Russie a déclaré que les données les plus récentes suggéraient que son vaccin contre le coronavirus Spoutnik-V était efficace à au moins 91,4% et pourrait être efficace à plus de 95%. Les données obtenues 28 jours après la première dose et sept jours après la deuxième dose ont montré que le vaccin était efficace à 91,4%, selon un communiqué de presse publié sur le compte Twitter de Sputnik-V. La Russie demeure le quatrième pays dans le monde en termes de nombre de cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19). Plus de 76,7 millions de tests de dépistage ont été effectués dans la pays, qui a enregistré 26.402 nouveaux cas d’infection au virus au cours des dernières 24 heures, portant le total à 2.322.056 cas, selon le centre de réponse au coronavirus. Moscou, la région la plus touchée par l’épidémie, compte 612.248 infections avec 6.524 nouveaux cas signalés en 24 heures. Dans le même temps, le bilan des décès à travers le pays a atteint 40.464 avec 569 nouveaux décès signalés.

Articles similaires