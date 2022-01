L’activité pédagogique en présentiel sera gelée à compter du 23 janvier en cours et pour quelques jours, dans quatre universités des wilayas du Centre, ont annoncé, le 23 janvier, les rectorats de ces établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il s’agit ainsi des universités de Blida (Blida1 et Blida2), de Tizi-Ouzou, de Boumerdes et de Djelfa, lesquelle sont décidé, à l’issue des réunions d’évaluation de la situation pandémique au nivaux des campus et des résidences universitaires, de suspendre provisoirement de quelques jours, des cours et des examens suite à la hausse des cas de contamination par la Covid-19 au sein de la famille universitaire.

A Blida, la suspension des cours durera du 23 au 30 du mois courant, au niveau des deux Universités, “Ali Lounici” et “Saad Dahleb” selon les décisions prises par de la commission de suivi de l’année universitaire 2021/2022.

A l’Université de Boumerdes, le gel de l’activité pédagogique en présentiel débutera ce lundi 24 janvier et se poursuivra jusqu’au 30 du mois courant, avec le maintien des diverses activités administratives.

Une suspension de l’activité pédagogique à compter du début de cette semaine et jusqu’au 29 janvier en cours, est également décidée par l’Université “Ziane Achour” de Djelfa.

L’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) a décidé elle aussi de geler toutes les activités pédagogiques en présentiel, à savoir les cours et les examens déjà programmés, du 24 au 31 janvier courant, tout en maintenant les activités de recherche et des soutenances de doctorat dans le respect du protocole sanitaire.

Au niveau de ces quatre Universités, il a été décidé le maintien des activités des instances pédagogiques, scientifiques et administratives pendant cette période, en respectant les règles de prévention sanitaire.

La fermeture des résidences universitaires, excepté pour les étudiants étrangers et ceux du Sud, a été également décidée par les Universités de Boumerdès, Blida et Tizi-Ouzou.

Cette dernière (l’UMMTO) a rassuré les étudiants en 7eme année médecine (les internes), qu’ils seront eux aussi pris en charge au niveau des résidences universitaires. A noter que ces décisions ont été prises en exécution de la correspondance n° 84 du 20/01/2022 du Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique relative à la mise en œuvre des décisions des hautes autorités relatives à la lutte contre la pandémie de Covid-19 en milieu universitaire.