Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé samedi la fermeture immédiate de tous les cafés et restaurants et l’interdiction des déplacements entre les villes et inter-wilayas via les moyens de transport collectifs publics et privés, et ce, dans le cadre des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus (Covid-19). Cette décision intervient en application des instructions du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, dans le cadre des mesures et procédures visant à préserver la santé des citoyens et à limiter la propagation du Coronavirus en milieu public, ont précisé les services de la wilaya dans un communiqué.

Articles similaires