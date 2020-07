Un arrêté de fermeture des stades de proximité à travers le territoire de Tizi-Ouzou, a été signé par le wali, Mahmoud Djamaa, qui a également paraphé les arrêtés de fermeture de quelque 200 commerces, rapporte l’APS, vendredi, en citant la cellule de communication de la wilaya. Ces décisions de fermeture ont été prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus suite à l’évolution de la situation épidémiologique au niveau local et l’enregistrement d’une hausse du nombre de cas des personnes contaminées par ce virus a-t-on expliqué de même source. Suite à cette situation et au constat fait par les médecins quant à l’enregistrement de cas de contamination lors de regroupement familiaux et sportifs notamment, le wali a signé un arrêté portant » fermeture de l’ensemble des stades de proximité et interdiction d’organiser et d’exercer toute activité de masse « , a-t-on précisé. Au titre de ces mêmes mesures de prévention le wali a aussi signé quelque 200 arrêtés de fermeture de commerces, pour non-respect, dans ces espaces qui reçoivent du public, des gestes barrières contre la propagation de la covid-19, a-t-on souligné. Le chef de l’exécutif qui a réunit dernièrement la commission de sécurité de wilaya, a donné des instructions aux services compétents afin d’ « éradiquer tous les dépassements, les regroupements et autres points qui risquent de constituer des foyers de propagation de la pandémie « , a-t-on ajouté.

Articles similaires