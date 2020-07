Les services de la circonscription administrative de Sidi M’Hamed ont rendu un arrêté portant « fermeture immédiate » de l’agence de la Banque de développement local (BDL) du Boulevard Larbi Ben M’hidi (commune d’Alger Centre) en raison du non-respect de ses client des mesures préventives de lutte contre le nouveau coronavirus, ont indiqué mardi les mêmes services, rapporte l’APS. La décision a été prise lundi lors d’une réunion de la cellule de crise de la circonscription administrative de Sidi M’Hamed, constituée pour lutter contre la pandémie de coronavirus, en présence des représentants des services de sécurité , de la Protection civile et d’Algérie télécom, pour évaluer la mise en œuvre du programme tracé et des différentes instructions relatives à la lutte contre la propagation de la pandémie. En effet, la wali déléguée de la circonscription, Mme Fouzia Naama a ordonné « la fermeture immédiate » de l’agence de la Banque de développement local (BDL) sise au boulevard Larbi Ben M’hidi (commune d’Alger Centre), en raison du « non-respect » des clients de cette agence des mesures préventives, tels que le port obligatoire des bavettes et la distanciation physique, ajoute la même source. L’agence sera rouverte après l’Aïd El Adha, prévu les vendredi et samedi prochains.

