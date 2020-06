Lors d’une conférence de presse, ce mardi, organisée au siège de la Présidence de la République, le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence, Mohand Oussaïd Belaïd a indiqué qu’entre 12.000 et 13.000 Algériens avaient été rapatriés à ce jour, et cela

depuis la fermeture de l’espace aérien à cause de la pandémie de la Covid-19. « L’opération de rapatriement se poursuit« , a-t-il précisé, précisant que deux vols étaient prévus ce week-end pour ramener les Algériens bloqués en Turquie. Mohand Oussaïd Belaïd a tenu à rappeler que les rapatriés étaient directement placés en quarantaine pendant deux semaines.

Articles similaires