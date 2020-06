La tendance baissière des nouveaux cas testés positifs au coronavirus (Covid-19) s’est encore confirmée hier. L’Algérie a enregistré 119 nouveaux cas confirmés durant les dernières 24 heures contre

127 nouveaux cas annoncés la veille. Le nombre de décès s’est établi à 8 (contre 9), tandis que les guérisons se sont chiffrées à 146 (contre 199) également durant les dernières 24 heures, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Il faut savoir que les chiffres ayant trait au nouveaux cas de coronavirus sont un facteur déterminant pour la suite des décisions devant régir non seulement la situation sanitaire, mais aussi la vie sociale et économique. En somme, la vie du tout le pays. C’est ce qu’ont tenté d’expliquer, à maintes reprises, les spécialistes de la santé, aussi bien les membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, les organisations syndicales du secteur de la santé ou encore les médecins des secteurs public et privé.

Les chiffres annoncés hier font porter le nombre total des cas confirmés de Covid-19 à 9.513 cas (soit une incidence de 21,7 cas pour 100.000 habitants), celui des décès à 661, tandis que le total des guérisons passe à 5.894 personnes rétablies ayant quitté les structures hospitalières, a précisé le

Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie en Algérie. Il a également fait savoir que

25 patients sont actuellement en soins intensifs, avant de rappeler les recommandations quotidiennes qui restent d’actualité, dont l’obligation du port du masque et du respect de la distanciation sociale.

Le nombre de cas de contamination au Covid-19 dans le monde a dépassé les 6.000.000, a déclaré, hier, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), lors d’une conférence de presse virtuelle.

Le nombre de cas confirmés dans le monde a atteint précisément 6.053.853, selon les derniers chiffres publiés le même jour par l’OMS. Les Etats-Unis d’Amérique ont enregistré le plus grand nombre de cas confirmés (2.817.232), suivis par l’Europe (2.159.791), la Méditerranée orientale (520.137), l’Asie du Sud-Est (272.512), le Pacifique occidental (183.193) et l’Afrique (104.242). En outre, le nombre de décès dus au Covid-19 s’est alourdi à plus de 372.000 dans le monde, toujours selon l’agence onusienne.

