Un confinement partiel entrera en vigueur à partir de samedi prochain à travers l’ensemble des communes de la wilaya de Ouargla, de 17 heures à 5 heures le lendemain, et ce pour une durée de quinze jours, dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher la propagation du Coronavirus, indique jeudi un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Cette mesure, décidée conséquemment à l’évolution de la pandémie dans la wilaya, impliquera pour ces communes « un arrêt total » de l’ensemble des activités commerciales, économiques et sociales y compris la suspension du transport des voyageurs et la circulation des véhicules.

