Un confinement partiel sera imposé à compter de mercredi, de 13 heures à 5 heures le lendemain, dans 18 communes de la wilaya de Sétif et ce pour une durée de quinze jours, dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher la propagation du Coronavirus, indique mardi un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Cette mesure, décidée conséquemment à l’évolution de la pandémie dans la wilaya, concerne les communes de Sétif, Ain Arnat, Ain Abassa, Ourissia, Ain Oulmène, K’sar El Abtal, Guellal, Ain Azel, Ain Hd’jar, Bir H’dada, El Eulma, Bazer Sekra, El Guelta Ezzerka, Bougaa, Ain Roua, Beni Oussine, Baida Bordj (Centre) et Ain K’bira, précise la même source.

