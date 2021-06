Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a insisté mercredi sur l’importance de la solidarité internationale pour assurer une réponse humanitaire rapide et flexible face à la pandémie de la Covid-19, faisant part de la contribution de l’Algérie au « Fonds de réponse UA-Covid 19 », en nourriture et matériel médical au profit des pays voisins. Lors de la réunion ministérielle du G20 tenue dans la ville italienne Brindisi, sur le thème « Rôle de la logistique dans la préparation et la réponse à la pandémie de Covid-19 et aux futures crises humanitaires et sanitaires », M. Boukadoum a souligné « l’importance de la solidarité internationale pour assurer une réponse humanitaire rapide et flexible à ceux qui en ont besoin ». « Le financement est primordial pour la mise en œuvre des activités d’assistance humanitaire et de protection », a-t-il soutenu. « En ces temps difficiles, mon pays, l’Algérie a fait de son mieux pour manifester sa solidarité en contribuant 2 millions de dollars au « Fonds de réponse UA-Covid 19″, ainsi qu’en fournissant plus de 500 tonnes de nourriture et de matériel médical aux pays voisins », a fait savoir M. Boukadoum. « Alors que nous sommes tous d’accord pour dire que cette pandémie inflige de profondes blessures à travers notre monde, nous devons être conscients du fait que ses effets les plus dévastateurs et déstabilisants se feront sentir parmi les populations les plus vulnérables. Ceux qui dépendent entièrement de l’aide internationale pour survivre », a-t-il indiqué. Se félicitant de la convocation de cette session, le chef de la diplomatie algérienne a estimé que celle-ci « reflète une prise de conscience croissante de la nécessité urgente de faire face à l’impact aigu causé par la pandémie sur le système humanitaire international ». « Je félicite toutes les entités des Nations Unies et les acteurs humanitaires pour leurs efforts exemplaires pour adapter et soutenir les opérations humanitaires malgré tous les défis liés à la pandémie actuelle », a-t-il ajouté, appelant, à ce titre, toutes les parties prenantes « à rester engagées à respecter les principes humanitaires et la protection des civils en période de conflit ». Selon le ministre des Affaires étrangères, l’action humanitaire ne doit pas seulement se concentrer sur l’approvisionnement, mais aussi et surtout sur le renforcement de la résilience des populations. « Nous avons également besoin de voir une action mondiale ambitieuse, accélérée et renforcée pour mettre fin aux conflits », a-t-il plaidé, soulignant la nécessité « d’investir davantage dans la prévention et l’anticipation des futures catastrophes, pandémies et autres chocs ». Mardi, au cours de son intervention à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui s’est tenue à Matera en Italie, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a relevé « un manque de solidarité qui entraîne actuellement des inégalités et des disparités en matière d’accès aux vaccins contre la Covid-19 », appelant, à cet effet, à « réfléchir collectivement à la façon de corriger les faiblesses et jeter les bases d’un nouveau multilatéralisme fondé sur une gouvernance mondiale concertée et inclusive ». « Les pays africains sont directement exposés à ce préjudice. Sans une vaste couverture vaccinale, les économies africaines continueront d’être affectées négativement par les contraintes et les restrictions », a noté le ministre.(APS)

