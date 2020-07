L’association « Algériens-Solidaires », établie en France, a fait don, lundi à Alger, d’un lot de 1500 kits médicaux au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en collaboration avec l’association des Oulémas musulmans algériens, l’aide étant destinée à des établissements de santé impliqués dans la lutte contre le Coronavirus à travers le territoire national.

D’une valeur de 40 milliards de centimes, cette aide médicale est composée de kits d’oxygénation et de ventilation « non invasive », et permettra de « soulager les malades du Covid-19 en proie à des difficultés respiratoires », a déclaré le ministre de la Santé, lors d’une cérémonie de réception de la donation, organisée au siège de son département.