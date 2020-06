Le reconfinement partiel et ciblé par région dans certaines wilayas se confirme de plus en plus et devient une solution incontournable à la propagation du coronavirus qui, après avoir marqué une stabilisation des cas, est repartie de plus belle. Les données relatives à l’évolution de l’épidémie de coronavirus dans le pays font ressortir un pic jamais atteint avec le record d’hier de 283 cas et celui d’avant-hier, vendredi 26 juin, où 240 nouveaux cas de Covid-19 étaient recensés à travers plusieurs wilayas.

Les dernières statistiques quotidiennes confirment, en effet, une flambée de foyers d’infections, alors que le couvre-feu en vigueur depuis le début de la deuxième phase de déconfinement, le 14 juin dernier, dans 29 wilayas prendra fin demain.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar, a fait état de dix wilayas qui sont le plus touchées actuellement par le Covid-19. Il s’agit de «Sétif, Boumerdès, Alger, Blida, Ouargla, Béchar, Oran, Annaba, Batna et Tiaret», a-t-il précisé, ajoutant que l’Institut Pasteur d’Alger a effectué, à lui seul, plus de 40.000 analyses de Covid-19, auxquels s’ajoutent les analyses des autres laboratoires régionaux ouverts dans plusieurs wilayas».

A propos du reconfinement partiel et ciblé, Dr Fourar n’a pas donné de détails, mais a indiqué que «le comité scientifique est compétent pour étudier la situation épidémiologique dans chaque wilaya et présenter ses recommandations», considérant qu’«à l’heure actuelle, il est difficile de maintenir le confinement total car personne ne connait la date d’extinction de l’épidémie». Il a, également, tenu à souligner que «le citoyen a un grand rôle à jouer pour réduire la propagation du virus, et ce, en se conformant au respect rigoureux des mesures préventives» que sont le port du masque obligatoire et la distanciation physique.

S’exprimant, à son tour, sur le reconfinement partiel comme suite logique à la situation épidémique constatée dans certaines wilayas, Dr Mohamed Bekkat Berkani, également membre du Comité scientifique et président du Conseil national de l’Ordre des médecins, a déclaré : «Il ne sera pas procédé à un reconfinement total du pays mais celui-ci sera partiel et ne concernera que les régions à forte contaminations. On ne va pas pénaliser toute la population alors que les nouveaux clusters sont localisés dans certaines wilayas seulement. C’est au niveau de ces wilayas qu’on devra agir».

Il a précisé que «les décisions que prendra le gouvernement seront prises sur la base des données sanitaires de chaque wilaya, sans oublier que ces décisions sont prises en tenant compte également d’autres secteurs» en lien avec la situation économique et social du pays.

L’explication de cette recrudescence de la pandémie après la période de stabilisation, selon le Dr Bekkat Berkani, se trouve dans «le relâchement d’une partie de la population». «C’est le résultat de l’indiscipline notamment dans certaines wilayas comme Sétif, M’sila, Biskra et tant d’autres». Il a ajouté qu’une partie de la population «ne respecte pas les gestes barrières», surtout depuis la levée du confinement total dans 19 wilayas et l’allègement des horaires dans les autres, outre l’ouverture de plusieurs commerces, «alors que nous n’avons pas cessé de répéter que le virus n’est pas encore parti et circule toujours».

Il a, encore une fois, rappelé que le respect des mesures préventives est une décision prise dans «un décret qui fait force de loi» et que «les contrevenants devraient assumer les conséquences» de leur non-conformité à cette loi, plaidant pour une «réaction forte» de l’Etat face à des comportements irresponsables.



Sétif en état d’alerte

Il faut savoir qu’à elle seule, la wilaya de Sétif, qui se trouve face à un nombre de plus en plus élevé de contaminations ces derniers jours, a enregistré 59 nouveaux cas vendredi. Le Pr Rachid Malek, chef de service médecine interne au Centre hospitalo-universitaire de Sétif, ne cache pas son inquiétude face au nouveau statut épidémique de cette wilaya devenue épicentre de l’épidémie de Covid-19 en Algérie. «La situation est toujours inquiétante et alarmante à Sétif. Nous déployons tous les efforts possibles pour tenter de couvrir au maximum les prises en charge des hospitalisations des patients atteints de formes graves de la maladie de Covid-19, ainsi que l’isolement des cas suspects en attendant les résultats des analyses de la PCR qui tardent à venir».

Il a fait également savoir que les résultats mettent parfois «sept à dix jours» pour leur parvenir à l’hôpital, ce qui a créé un engorgement et poussé les autorités à penser à délocaliser les cas suspects en isolement vers d’autres structures, dont les centres de formation professionnelle. C’est ce qui a également poussé les autorités à mettre en place un centre de dépistage au niveau de cette wilaya, lequel centre devant être opérationnel dès demain lundi.

Selon le bilan présenté vendredi par Dr Fourar, il est fait état de 14 nouveaux cas de coronavirus à Blida, 15 à Alger, 59 à Sétif, 17 à Boumerdès, 12 à Ouargla, 9 à Oran, 7 à Annaba, 6 à Tiaret, 6 à Médéa, 6 à Djelfa, 5 à Tizi Ouzou, 5 à Tipasa, 6 à Mascara, 3 à Batna, 2 à Biskra, 2 à Ain Defla, 2 à Tlemcen, 1 à Bordj Bou Arredidj, 3 à Oum El Bouaghi, 1 à Khenchela, 3 à Bechar, 3 à Laghouat, 2 à Bouira, 4 à Ain Temouchent, 1 à Tebessa, 2 à Ghardaia, 4 à Mostaghanem, 3 à Mila, 5 à Souk Ahras, 5 à Guelma, 1 à Relizane, 1 à El Bayadh, 1 à El Tarf, 2 à Tamanrasset 1 à Béjaia, 4 à Saida et 1 à Constantine.

Pour les cas confirmés, la wilaya de Blida se positionne en tête avec 1.541 cas confirmés, suivis de la wilaya d’Alger avec 1.380 cas confirmés et la wilaya Sétif en troisième position avec 1072 cas confirmés. Actuellement, quelque 2.500 tests de dépistage sont réalisés quotidiennement dans les différentes régions du pays, selon le directeur de l’Institut Pasteur d’Alger.<