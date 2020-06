La pandémie de coronavirus (Covid-19) aggrave l’insécurité alimentaire de millions de personnes déjà menacées dans le monde, a déclaré hier mardi le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, appelant à agir immédiatement pour éviter une crise alimentaire mondiale. «Nos systèmes alimentaires ne fonctionnent plus et la pandémie de Covid-19 aggrave la situation», a alerté mardi le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. «Si nous n’agissons pas immédiatement, il ne fait aucun doute que nous allons tout droit vers une crise alimentaire mondiale qui pourrait avoir des répercussions à long terme sur la vie de centaines de millions d’enfants et d’adultes», a-t-il prévenu lors de la présentation d’une note de synthèse de l’ONU sur l’impact du coronavirus sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Selon les Nations Unies, 49 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber cette année dans l’extrême pauvreté à cause de la crise provoquée par la Covid-19. Le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire grave ou souffrant de malnutrition sévère va rapidement augmenter. Chaque fois que le produit intérieur brut (PIB) mondial baisse d’un pour cent, 700 000 nouveaux cas de retard de croissance sont à déplorer. «Nous devons agir maintenant si nous ne voulons pas que nos efforts pour contrôler la pandémie aient des conséquences désastreuses», a déclaré M. Guterres. Trois conclusions ressortent de la note de synthèse des Nations Unies sur l’impact de la Covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition. L’ONU appelle, tout d’abord, «les pays à renforcer leur soutien à l’industrie alimentaire, au transport et aux marchés alimentaires locaux, et maintenir ouverts les couloirs destinés aux échanges commerciaux pour que les systèmes alimentaires puissent fonctionner sans interruption», a dit M. Guterres. Aussi, les personnes les plus vulnérables ne doivent pas être oubliées, souligne le chef de l’ONU Deuxièmement, l’ONU appelle à renforcer les systèmes de protection sociale pour la nutrition. «Les pays doivent garantir l’accès à des aliments sains et nutritifs, en particulier pour les jeunes enfants, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes âgées et les autres groupes à risque «, a dit le Secrétaire général. Finalement, le chef de l’ONU exhorte à construire des systèmes qui répondent mieux aux besoins des producteurs et des travailleurs du secteur alimentaire et à faire en sorte qu’un plus grand nombre de personnes aient accès à des aliments sains et nutritifs pour éradiquer la faim.<

