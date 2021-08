Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger représentés par la Police générale et réglementation ont enregistré durant la première quinzaine du mois d’août en cours, 2.755 infractions, dans le cadre du contrôle périodique des activités commerciales en application des mesures préventives contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué lundi un communiqué des services de sûreté nationale.

«Dans le cadre du contrôle périodique des activités commerciales mené par les services de Sûreté de la wilaya d’Alger représentés par la Police générale et réglementation, en application des mesures préventives contre la propagation du coronavirus, 2.755 infractions ont enregistré durant la première quinzaine du mois d’août en cours, et des mesures administratives ont été prises contre les contrevenants avec 1.044 mises en demeure établies et 1.711 propositions de fermeture», a précisé le communiqué.

Les services de la Police générale et réglementation «ont également mené 12.033 opérations de contrôle des différents locaux commerciaux dont 8212 en compagnie des comités mixtes et 2982 opérations de contrôle.

