Un lot de quatre stations de production d’oxygène a été réceptionné, samedi à Bejaia, et réparti, sitôt arrivé, sur le CHU de Bejaia et les hôpitaux d’Amizour, Kherrata et Sidi-Aich, annonce la wilaya. Ces stations, importées de Turquie, ont été acquises à la fois sur budget de wilaya, qui en a financé deux, que de fonds en provenance de particuliers qui ont tenu, selon le wali, Ahmed Mabed, à garder l’anonymat. L’installation et la mise en service de ces installations, a-t-il ajouté, interviendront dés aujourd’hui avec des capacités de production de 60 M3/heure et 1.000 litres/minute. Un niveau assez important pour assurer une autonomie suffisante à leurs structures d’accueil. A ce titre le wali a instruit les responsables en charge des installations d’équiper chacune de unités en question par des systèmes de rampes de sorte à pouvoir remplir et enfuter sur place des obus (bouteilles) d’oxygène. Ce lot arrive, après l’équipement installé, il y a quelques jours à Akbou, et constitue un prélude à un effort similaire visant l’équipement en stations d’oxygène de tous les hôpitaux de la wilaya, d’autant que visiblement le problème de leurs financements ne se pose plus, et ce conséquemment à la conjonction des efforts et de la solidarité public-privés, dont le résultat a dépassé toutes les attentes, se réjouis-t-on. En effet, outre l’apport des opérateurs économiques locaux, d’importants crédits, estimés à pas moins de 170 millions DA, ont été alloués et dédiés à la lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. La wilaya fait cas de la distribution au profit des 08 EPSP de la région de 16 armoires frigorifiques, 40 chariots porte-malades, 40 paravents et 40 potences sur roue.

