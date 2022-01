Plus de 1,26 milliard de Chinois, soit 90% de

la population du pays, ont été vaccinés contre

la Covid-19 en date de vendredi, a déclaré samedi un responsable de la santé.

Parmi eux, plus de 1,22 milliard ont un schéma vaccinal complet, a déclaré le responsable de la Commission nationale de la santé, He Qinghua, lors d’une conférence de presse à Pékin.

Exhortant le public à recevoir des injections

de rappel dès que possible, le responsable

a appelé à continuer à porter des masques,

à garder la distanciation sociale et à renforcer

la ventilation du milieu intérieur pour prévenir l’infection au virus.

Vendredi, près de 2,93 milliards de doses de vaccin contre le nouveau coronavirus ont été administrées à travers le pays, selon la commission

